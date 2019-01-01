عبد المهدي: واشنطن أبلغتنا بالضربة ونفذتها قبل أن نحذر الحشد

جهينة نيوز:

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، عادل عبد المهدي، أن واشنطن أبلغت بغداد نيتها ضرب الحشد الشعبي و لكن لم تلتزم بمهلة الساعة الواحدة التي وضعتها و نفذ الهجوم ، منوهاً إلى أن الهجوم لا يرتبط بأدلة

وقال خلال جلسة لمجلس الوزارء العراقي: "وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أخبره في حوالي الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي بنية بلاده ضرب كتائب حزب الله، وقرب تنفيذ الهجوم"، مضيفا: "أبلغته بأن الأمر خطير ويصعد المواقف ويجب أن نتحاور بهذا الشأن ونتجنب التصعيد، لكنه رفض وقال إنه أبلغني والهجوم سينفذ".

وتابع:"اتصلت بالأطراف المعنية في الحشد، لكن الهجوم نفذ سريعا، وليس بعد ساعة وفق ما أبلغني به وزير الدفاع الأمريكي".

وقال، إن أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حين اتصل به للحديث عن الموضوع، بـ "غضبي الشديد ورفض الحكومة العراقية ما حصل، وأكدت أننا سنتخذ قرارات". مكملاً: ""الضربة الأمريكية في القائم استهدفت قوات منظمة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتم استهداف أسلحة تابعة للجيش العراقي".

وذكر عبد المهدي أن: "هذا الحادث نتيجة لتصعيد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، حاولنا أن نقلل أثر الصراع الأمريكي الإيراني قدر الإمكان".

ولفت إلى أن: "موضوع الضربات الأميركية قد يناقش في البرلمان، لكن حكومتنا محدودة الصلاحيات وننتظر ما يصدره البرلمان".

و في وقت سابق اعتبر المجلس الوطني للأمن الوطني ، اعتداء القائم خرقاً لسيادة العراق وتجاوزاً خطيراً على قواعد عمل قوات التحالف الدولي ومنها القوات الامريكية، مؤكدا أن هذا الاعتداء يدفع الحكومة لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف.

وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات امريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع 19 قتيلاً و35 جريحاً في صفوف عناصر اللواءين 45 و46.

المصدر وكالات