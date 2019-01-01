بسبب اغنية (سلمان اخو شارون) حملة لمحاسبة المطبع السعودي محمد سعود

الإثنين, 30 كانون الأول 2019 الساعة 22:36 | ثقافة وفن, موسيقى

بسبب اغنية (سلمان اخو شارون) حملة لمحاسبة المطبع السعودي محمد سعود

جهينة نيوز

غنى الفنان اليمني صلاح الاخفش قبل سنوات اغنية للملك السعودي سلمان ال سعود اثر عدوانه على اليمن وصفه فيها بالمجرم و اخو شارون.

و بعد أن وجهت هيئة الترفيه السعودية دعوة للفنان اليمني لاحياء حفل غنائي في السعودية اثارت الدعوة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين موالين للنظام السعودي و معارضين اعتبروا الاغنية مديح للملك السعودي.

هذا و استغل ناشطون سعوديين ايضاً النبأ لنشر مقاطع من الاغنية بزعم انهم محتجين على الاغنية و ذلك لاسماع كلمات الاغنية للمواطنيين السعوديين.

و جديد الناشطين حملة تطالب بمحاسبة المطبع السعودي محمد سعود الذي اتصل بنتنياهو و زار وزارة خارجية العدو الاسرائيلي اسوة بالمطالبة بمحاسبة المسؤول عن دعوة الفنان اليمني صلاح الاخفش لاحياء حفل في السعودية و ذلك ضمن ترند #من_ورا_دعوه_الاخفش_الحوثي الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بفعل ما يسمى الذباب الالكتروني السعودي.

فيما استغل ناشطون آخرون ترند #من_ورا_دعوه_الاخفش_الحوثي و ذلك لنشر اعلانات و الترويج لمنشورات لا علاقة لها بالقصة.

و يذكر ان الفنان اليمني صلاح الاخفش غنى اغنيته الشهيرة " قولو لسلمان اخو شارون بايندمْ ".

و مما جاء في كلمات الاغنية:

قولو لسلمان اخو شارون بايندمْ

على هجومه على الحكمه اليمانيه

احنا اليمن ياسفيه يانذل يامجرمْ

ولو اردنا هلاكك اعقد النية


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