بالفيديو الأغنية التي اثارت جدلاً في السعودية " قولوا لسلمان اخو شارون بايندم"

جهينة نيوز

غنى الفنان اليمني صلاح الاخفش قبل سنوات اغنية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اثر عدوانه على اليمن و مما جاء في الاغنية

قولو لسلمان اخو شارون بايندمْ

على هجومه على الحكمه اليمانيه

احنا اليمن ياسفيه يانذل يامجرمْ

ولو اردنا هلاكك اعقد النية

و بعد أن وجهت هيئة الترفيه السعودية دعوة للفنان اليمني لاحياء حفل غنائي في السعودية اثارت الدعوة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين موالين للنظام السعودي و معارضين اعتبروا الاغنية مديح للملك السعودي.

هذا و استغل ناشطون سعوديين ايضاً النبأ لنشر مقاطع من الاغنية بزعم انهم محتجين على الاغنية و ذلك لاسماع كلمات الاغنية للمواطنيين السعوديين.

هذا و رد تركي ال الشيخ على المغردين بان الامر غير مقبول و سيتم التحقيق فيه مما يشير الى ان دعوة الفنان اليمني جاءت بالخطأ.