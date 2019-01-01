بالفيديو الأغنية التي اثارت جدلاً في السعودية " قولوا لسلمان اخو شارون بايندم"

الإثنين, 30 كانون الأول 2019 الساعة 22:33 | ثقافة وفن, موسيقى

بالفيديو الأغنية التي اثارت جدلاً في السعودية

جهينة نيوز

غنى الفنان اليمني صلاح الاخفش قبل سنوات اغنية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اثر عدوانه على اليمن و مما جاء في الاغنية

قولو لسلمان اخو شارون بايندمْ

على هجومه على الحكمه اليمانيه

احنا اليمن ياسفيه يانذل يامجرمْ

ولو اردنا هلاكك اعقد النية

و بعد أن وجهت هيئة الترفيه السعودية دعوة للفنان اليمني لاحياء حفل غنائي في السعودية اثارت الدعوة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين موالين للنظام السعودي و معارضين اعتبروا الاغنية مديح للملك السعودي.

هذا و استغل ناشطون سعوديين ايضاً النبأ لنشر مقاطع من الاغنية بزعم انهم محتجين على الاغنية و ذلك لاسماع كلمات الاغنية للمواطنيين السعوديين.

هذا و رد تركي ال الشيخ على المغردين بان الامر غير مقبول و سيتم التحقيق فيه مما يشير الى ان دعوة الفنان اليمني جاءت بالخطأ.


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