بالخطأ دعوة مطرب يمني وصف الملك سلمان بأخو شارون و المجرم لاحياء حفلة في السعودية

جهينة نيوز

اثارت دعوة الفنان اليمني صلاح الاخفش صاحب اغنية "قولوا لسلمان اخو شارون بايندم" من قبل هيئة الترفيه السعودية لاحياء حفل في جدة استنكار موالين للنظام السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي.

و في الجانب الآخر استغل ناشطون سعوديين ايضاً النبأ لنشر مقاطع من الاغنية بزعم انهم محتجين على الاغنية و ذلك لاسماع كلمات الاغنية للمواطنيين السعوديين.

هذا و رد تركي ال الشيخ على المغردين بان الامر غير مقبول و سيتم التحقيق فيه مما يشير الى ان دعوة الفنان اليمني جاءت بالخطأ.

و كان الفنان اليمني صلاح الاخفش وصف الملك السعودي بانه اخو شارون و سيندم على هجومه على اليمن واصفاً الملك السعودي بالمجرم, و خاطبه في الاغنية بان الملك السعودي لو كان مسلم حقيقي لكان اهتم بأطفال فلسطين و بغداد العراقية, و بأن اليمنيين ليسوا مجوس في اشارة لما يقوله الاعلام السعودي و بأن اليمنيين اول من اسلم.