الأخبار اللبنانية : مع اشتداد الأزمة الإقتصادية ..القنوات اللبنانية «تنزح» إلى عربسات

جهينة نيوز

ما بات معلوماً، فإن غالبية القنوات المحلية ( OTV، NBN، LBC ، «الجديد»، MTV) ستنتقل بداية العام الجديد أي بعد أيام قليلة من قمر «نايل سات»، الى «عربسات». إشعار تكرره هذه الشاشات على مدار الساعة، وتضع ترددات القمر. وكما هو معروف فإن غالبية اللبنانيين يتابعون القنوات الفضائية عبر قمر «نايل سات» المصري، وسيضطرون لتغيير مدار «الدش» لإلتقاط ترددات هذه القنوات. قرار اتخذته الأخيرة، بعدما قدمت الشركة السعودية عرضاً مغرياً للقنوات وصف بـ«المعقول»، نظراً إلى الأزمة الإقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، مع منحها «فترة سماح» في البث مجاناً في الفترة الأولى. إذاً، ستنتقل القنوات المذكورة الى «عربسات»، بعد إصرار «نايل سات» على أسعارها الثابتة والمدفوعة بالدولار الأميركي. ومعلوم أن البث عبر هذه الأقمار يعد مكلفاً، لذا وجد القيمون على وسائل الإعلام اللبنانية فرصة للتخلص من أعباء إضافية، مع نفي وجود اي شروط حول البث ومضمونه. وعلى الرغم من هذا القرار المعلن، الا أن بعض القنوات ما زالت تحاول التفاوض مع «نايل سات» لحثها على خفض الأعباء، لكن لا يبدو أن هذا الأمر سيتحقق، في وقت يستمر فيه استكمال الإتفاقية مع شركة وسيطة بين لبنان والسعودية، مركزها أبو ظبي، تتولى إنهاء العقود المبرمة. هكذا، ستغيب هذه القنوات عن «نايل سات» باستثناء «المنار» المحجوبة بالأصل عن القمرين، مقابل «تلفزيون لبنان» الذي يحظى ببث على هذين القمرين.

المصدر الأخبار اللبنانية