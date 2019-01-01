الحرس الثوري الإيراني: الرد على الاعتداءات الأمريكية حق للعراق

الإثنين, 30 كانون الأول 2019 الساعة 21:16 | سياسة, عالمي

الحرس الثوري الإيراني: الرد على الاعتداءات الأمريكية حق للعراق

جهينة نيوز

أدان الحرس الثوري الإيراني الاعتداء الأمريكي على مقار للحشد الشعبي العراقي مؤكداً أن الرد على هذا الاعتداء حق طبيعي للشعب والقوات العراقية.

وقال الحرس الثوري في بيان له اليوم:”هذا الاعتداء الذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من العراقيين يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ويمثل عملاً عدوانياً إجرامياً بما يؤكد مرة أخرى أن أمريكا هي السبب الرئيسي وراء زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والحروب في المنطقة”.

واعتبر البيان أن طرد المحتلين الأمريكيين بمثابة الضمانة لإرساء الاستقرار والأمن المستديم في العراق لافتاً إلى أنه “على الكيان الصهيوني المصطنع قاتل الأطفال ألا يفرح لتصرفات الإرهابيين الأمريكيين لأن الأمة الإسلامية ستوسع نطاق غضبها وعزيمتها في مواجهة الصهاينةالمحتلين”.


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