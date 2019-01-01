أبراج الثلاثاء 31 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٣١/ ١٢: عنيد يحاول البحث عن قرارات، يجد نفسه امام شخص، عنيد لا يتزحزح عن رأيه بعدم اتخاذ قرار ما، كاتما غضبه، عنده عدم مقدرة باتخاذ القرارات، لا ينسجم مع الناس والطبيعة من حوله، يصعب اعطاء رايه بموضوع، يصعب معرفة ان يكون مع الاخرين ولكن يراه الاخرو شخص مسالم وهادئ، يفرض رأيه على الاخرين، ينغلق عن الاخرين، عام حافل بالظروف الغنية، فرصة للسفر امكانية للهجرة اقامة مؤقتة، تعلم لغة جديدة مهارة، تعامل مع اشخاص نافذين، شهور جيدة بين الخامس والسادس والتاسع والشهر الاخير

الحمل: لا تنتظر اي تحرك او انطلاقة، لا تستعجل امر، يومك فارغ من الطاقة، هذا لا يعني ان يومك سلبي، لكن يستحسن ان تلجأ الى قدراتك بذكاء ومهارة، لا تتذمر من حالة الركود والفشل وخيبات الأمل، انتبه من خسارة مالية او غش او احتيال، هدوء في حياتك

الثور: يوم جيد لتطرح أسئلة، تلاقي ترحيب، تطور إحدى علاقاتك، تتقدم اجتماعيا، دعوات أحداث تكون مشغول ببعض منها يناسبك ان تكون وسط مجموعة، بإمكانك ان تراهن على الحظ لتحقيق مشاريعك، تطلب امنية عن طريق الاصدقاء، يوم للتفاعل، شخص يريد ان يدعمك والاصدقاء لجانبك

الجوزاء: يوم ضاغط، لكن ليس بالضرورة سلبي، يوم متطلب، لا تترك احد يحبطك، ناقش بوضوح، حدد اهدافك وتعاون مع الاخرين كي لا تخسر ثقة احد الاشخاص النافذين او اخ او ام ، لا تكابر بل اطلب نصيحة ومساعدة، نزلة اسواق تعامل مع وجوه جديدة، انت اليوم رابح او خاسر واجعل من صيتك جيدا كي تبقى الرابح

السرطان: من الصباح انت على موعد، احتمال تجربة غنية مفرحة، وصول لاهدافك، تكون نجم بمحيطك، تعرف لقاء مهم يقلب المعايير او اتصال لاماكن بعيدة، تفكر بسفر، تتبدل بعض الظروف وتشكل عندك عدة تنقلات ولقاءات، تمشي امورك بسهولة، انتبه من اوضاع التنقلات

الأسد: انت اليوم افضل من اليومين السابقين، مضغوط على صعيد الامور المالية والمشاركة والنشاط، تناقش شيء جديد او قديم او يخص تأمين او ارث، انتبه لا تضيع في التفاصيل، انتبه ستناقش فاتورة ظرف استشفائي، او تحصل على شراكة او تعويض او تصلح اخطاءك او اوراقك، امر استشفائي يظهر

العذراء: يومان من كثرة الاعباء تتزامن مع الواجبات وبوجود القمر ببرجالحوت انتبه أن تقع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف باوراق، للبعض اراء الاخرين فيها عناد او تحكم باراء الاخرين مناقشة وخصومة، لا تخالف القوانين وانتبه للشركاء ولا تتسرع بتصرفاتك

الميزان: اجواء حركة وعمل كثير، تشارك بورشة عمل او استلام مهم يستدعي تنقل اكثر، يوم صعب لا تتاخر عن التزاماتك، انتبه لصحتك، احتمال صحة احد مقرب، حاول ان تمرر نهارك بهدوء تام، نهار تحتاج فيه لدعم ومن الضروري ان تتقيد بجدول اعمالك، احترم الالتزامات والمهن على انواعها

العقرب: بعد يومين من الهواجس والصعوبة العائلية والمنزلية، لا تضيع وقتك، نهارك فيه انسجام وتقارب، حظوظ قوية، مناسب لتخوض منافسة وتأخذ مبادرة لا تتردد، للبعض تركز اهتمامك وتعيد تقييم بعض امور اولادك او اطفالك، او تقوم بدور بارز لاحد الأولاد او لحبيب، يوم جيد وفيه مساعدة

القوس: افكار ذكية ومترابطة، مشروعك، تنشغل بموضوع صحي وعائلي، او لديك قدرة على وضع جديد وترغب في ترميم اشياء تخص منزلك، ابق عاقلا وواعيا فالاجواء متطلبة، لا تفقد السيطرة، قوة نفسية متجددة، اهتم بنفسك او شيء يتعلق بالبيت

الجدي: انت ناجح وتفاوض وتهتم بمواهبك وقدراتك على التحليل المنطقي، فرح وتسلية واستعادة موقع، نهارك فيه فرصة للحوار والتقارب مع اهل او اخوة، نهار دعم ومساعدة، تروج لعملك وتتخطى العقبات، توقع تجاذبات وتجنب الفشل، اذهب لمواعيدك نهارك ناجح، تفاوض وتجادل

الدلو: بيع، شراء، مكسب، هدية، لحظات سعيدة وانفراجات، محور اهتمامك وتقدير اهتمامك، تفرح بمكسب وارباح، للبعض مكاسب او استرداد دين او مكافأة، قبل اتخاذ قرار جذري بخصوص المال، بدات تنتظر وضوح الرؤيا بخصوص ما تفكر به

الحوت: القمر لبرجك، تستعيد هدوءك موقع نافذ وفعال، تكون الامور واضحة بالنسبة لك، تقوم بخطوة جريئة وتحدد مسار علاقاتك، تلتقف الكرة اي انك اكثر مهارة وقادر على حل مشاكلك، لا احد يقف بطريقك، تطوي الصفحة المزعجة وتفتح صفحة جديدة، ترافق احد الابراج المائية