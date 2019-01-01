السيدة أسماء الأسد تشارك الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري جلساتهم التدريبية

جهينة نيوز

شاركت السيدة أسماء الأسد الأثنين الجلسات التدريبية للطلاب الجدد في الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري التي تقام بفندق إيبلا بدمشق

و ذكرت صفحة الرئاسة السورية على فيس بوك أن المرحلة الأولى من عمل هيئة التميز والإبداع ركزت على القدرات الفردية للطلاب ودعمها وتعزيزها، وبنفس الوقت على دعم المجتمع لفكرة ومفهوم التميز خاصة في ظل الحرب..

فيما أكدت أن المرحلة الجديدة الآن، ستستمر بما سبق، لكن الأهم أنها ستركز على البيئة الصحية الحاضنة للتميز والإبداع.. هذه البيئة الجاذبة.. المطورة.. والمحفزة.. البيئة التي تجعل التميز والإبداع حالة مستمرة، عامة، وليست حالة نادرة أو خاصة أو طفرة ما.."

الأولمبياد العلمي السوري هو مسابقة في العلوم الأساسية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، المعلوماتية وعلم الأحياء الروبوتيك المناظرات المدرسية)، لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية تهدف إلى خلق جيل مبدع من الشباب، قادر على الفعل والتفاعل مع عصر العلوم والمعرفة

يذكر أنه في عام 2006 تم البدء بتنفيذ الاولمبياد العلمي السوري من خلال إجراء تصفيات على مستوى القطر بدءً من المدارس ثم المناطق ثم المحافظة وبناءً على هذه التصفيات يتم تشكيل فرق مؤلفة من /15/ متسابق ومتسابقة لكل محافظة للمشاركة في التصفيات النهائية فيبلغ عدد أعضاء فرق المحافظة في التصفيات النهائية 215 متسابق ومتسابقة. ليتم تصفيتهم واختيار العشرة لأوائل في كل اختصاص . لاحقا ولتحقيق مزيد من العدل أصبح المتأهلون إلى الاختبارات المركزية هم الطلاب الستون الأوائل على مستوى القطر في اختبار المحافظات الموحّد .