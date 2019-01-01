شركة سويسرية تعلن وقف العمل في السيل الشمالي-2 بدعوى العقوبات الامريكية

الإثنين, 30 كانون الأول 2019 الساعة 20:55 | سياسة, عالمي

شركة سويسرية تعلن وقف العمل في السيل الشمالي-2 بدعوى العقوبات الامريكية

جهينة نيوز

أعلنت شركة "ألسياس" السويسرية بأنها لن تستأنف العمل على مشروع "التيار الشمالي 2" الذي أوقفته العقوبات الأمريكية.

يذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع في 20 ديسمبر/كانون الأول على ميزانية وزارة الدفاع، والتي تتضمن فرض عقوبات على "التيار الشمالي 2"و" التيارالتركي".

وطلبت الولايات المتحدة من الشركات التي تشارك في هذين المشروعين التوقف عن العمل، لتعلن الشركة السويسرية سريعا وقف العمل.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية يوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، بأن الشركات المشاركة في المشروع يمكنها تجنب العقوبات في حال قلصت أعمالها قبل 20 يناير/كانون الثاني.

لتؤكد الشركة السويسرية بأنها لاتخطط لإستئناف العمل في مد خط الأنابيب واستكماله قبل 20 يناير/كانون الثاني.

وبحسب ماصرح المكتب الصحفي للشركة، فإن أسطول الشركة غادر منطقة العمل في بحر البلطيق، ويتم تحضيره لمهمة أخرى.

سبوتنك


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