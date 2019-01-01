بداية العام الجديد تشهد أمطاراً غزيرة وثلوجاً على المرتفعات

جهينة نيوز

تشهد بداية العام الجديد منخفضا يبدأ مساء الأربعاء القادم في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ليشمل الخميس باقي المناطق ويستمر حتى الأحد حاملا أمطارا غزيرة وثلوجاً بحسب الأرصاد الجوية.

و بين الراصد الجوي شادي جاويش أن المنخفض الجوي السطحي الذي يسيطر حالياً على المنطقة سينتهي غداً بهطول أمطار متفرقة خفيفة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية بينما يكون الجو بمدينة دمشق والمناطق الجنوبية غائماً جزئياً مع أجواء باردة.

وتزداد الفعالية الجوية حسب جاويش مساء يوم الأربعاء القادم حيث يبدأ منخفض جديد مع تسرب رياح قطبية المنشأ باتجاه وسط المتوسط وشمال أفريقيا تحمل هطولات مطرية غزيرة وثلوجاً فوق المرتفعات الجبلية التي تتجاوز الـ 1400 متر وبسبب تمددها من شمال أفريقيا تتعدل كتلة الهواء من شديدة البرودة إلى باردة نسبيا.

وأوضح جاويش أن تأثير المنخفض يبدأ على المناطق الساحلية والشمالية الغربية مساء الاربعاء ويشمل باقي المناطق صباح الخميس ويستمر إلى الأحد القادم حيث تصبح الهطولات الثلجية متوقعة على ارتفاع 1100 متر.