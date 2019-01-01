حماية المستهلك تنفي ما تم تناقله من اخبار عن صدور قرار بتحرير اسعار السلع الرئيسية

جهينة نيوز

اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيانا نفت فيه ماتناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية عن صدور قرار يتضمن تحرير اسعار السلع الرئيسية مثل السكر والارز مؤكدة ان ماتم نشره او تداوله من اخبار حول ذلك ياتي في سياق الحرب الاعلامية والاقتصادية على سورية.

وقالت الوزارة في بيان انه لم يصدر اي قرار بتحرير أسعار السلع الاساسية وان كل مانشر حول ذلك يهدف للتشويش على الجهود التي تبذلها الحكومة للاستمرار في توفير السلع والمواد الغذائية الضرورية الاساسية للمواطنين بالرغم من تبعات الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية وشعبها.

وأوضح البيان ان عملية التسعير التي تتم في الوزارة تهدف للحد من فلتان الاسواق وارتفاع الاسعار وطرح السلع بسعر التكلفة مع هامش الربح المحدد بشكل منطقي.

وأكدت الوزارة ان كيلو غرام السكر مايزال يباع في الاسواق ٣٧٥ و٤٠٠ ليرة سورية وفي المؤسسة السورية للتجارة بسعر ٣٠٠ ليرة سورية و سعر كيلو الارز في الاسواق يتراوح بين ٥٠٠ ليرة و ١٠٠٠ ليرة حسب نوعه وفي السورية للتجارة لايتجاوز ال ٤٠٠ ل.س مشيرة إلى أنها وقعت مؤخرا عقودا لاستيراد العديد من السلع الغذائية بمواصفات ونوعية جيدة لبيعها باسعار مناسبة بالرغم من الاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة على سورية ومن بين تلك السلع السكر والارز وان هناك كميات تكفي حاجة السوق لاشهر .

ودعت الوزارة الى عدم الانسياق للشائعات وحملات التشويش والاستهداف الممنهج للاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة.