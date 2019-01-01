المانيا تتهم كتائب حزب الله بقصف موقع امريكي و تدين الهجوم

جهينة نيوز

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، ما اسمتها الهجمات التي شنتها "كتائب حزب الله" على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في العراق، والتي أسفرت عن مقتل مواطن أمريكي بحسب مزاعم الخارجية الالمانية.

وجاء في بيان الخارجية عبر حسابها الرسمي "ندين الهجوم على الوحدات العسكرية للتحالف الدولي المزعوم ضد داعش في العراق، والتي لقى خلالها مواطن أمريكي مصرعه، وأصيب عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين بجروح".

وأضاف البيان "كما نعرب عن حزننا وتضامننا مع شركائنا في التحالف المناهض لتنظيم داعش".

هذا و لم تدين المانيا العدوان الامريكي على مواقع الحشد الشعبي العراقي الذي يعتبر جزء من المؤسسة العسكرية العراقية رغم ان السلطات العراقية اعتبرته انتهاك لسيادة العراق.

وأعلن مسؤولون أمريكان في وقت سابق، عن مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء قصف صاروخي على قاعدة "ك-1" العراقية بالقرب من كركوك، التي تحتضن عسكريين أمريكيين فيما لم يتبنى اي تنظيم مسؤولية الهجوم على القاعدة الامريكية.

وقصف طيران العدوان الأمريكي، مساء أمس الأحد، مواقع للحشد الشعبي في القائم بمحافظة الأنبار على الحدود العراقية السورية, و في وقت سابق من العام الحالي قصف الطيران الامريكي مستودعات اسلحة و ذخائر للحشد الشعب العراقي.