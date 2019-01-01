اجتماع خاص لمعالجة مشكلة التلوث البيئي الذي تسببه مصفاة حمص ومعمل الأسمدة

جهينة نيوز

أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الوزارات المعنية وصّفت خلال الفترة الأخيرة واقع الأضرار البيئية التي تسببها كل من المصفاة ومعمل الأسمدة في حمص وتم وضع الخطط اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الضارة الناتجة عنهما دون المساس بالجدوى الاقتصادية التي تحققها هذه المنشآت على المدى البعيد.

وحسبما نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك ان الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة التلوث البيئي في حمص شملت خطة على مدى ثلاث سنوات لمعالجة مخرجات مصفاة حمص تتضمن إعادة تدويرها وتكريرها والاستفادة منها ، في الأغراض الزراعية بتكلفة تصل الى 11 مليون دولار على التوازي مع اتخاذ إجراءات مستمرة لتأهيل وتطوير وحدات معالجة المياه الملوثة، وتنظيف مجرى نهر العاصي وإنشاء أحواض ترسيب .

فيما يخص معمل الأسمدة تمت الموافقة على خطة وزارة الصناعة لإعادة تأهيله وتطويره وإيصاله إلى الطاقة التصميمية القصوى واستبدال الأجزاء المتضررة من خطوط الإنتاج خلال مدة سنتين ، مع مراعاة شروط السلامة البيئية، لتكون نسبة الانبعاثات الضارة من المعمل عند اكتمال خطة المعالجة معدومة.