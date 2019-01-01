عشية عيد الميلاد .. لصوص امريكيين يقتلون مسنّ بسبب دولار واحد

جهينة نيوز

توفي رجل في الـ 60 من عمره متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاعتداء من لصوص حاولوا سرقته فقاومهم عشية عيد الميلاد.

وحسب موقع "نيوز ويك" الأمريكي فقد تعرض المدعو خوان فريسنادا، للضرب واللكم والركل بعد أن سرق منه مجهولون دولاراً أمريكياً واحداً.

ونشرت الشرطة في نيويورك صورا ومقاطع فيديو لكاميرات المراقبة الموضوعة في الشارع بهدف تحديد المشتبه بهم في الاعتداء على خوان فريسنادا.

وتوفي خوان فريسنادا بعد ظهر يوم الجمعة بمستشفى برونكس حيث تم نقله وهو في حالة خطرة بسبب الاعتداء.

وظهر في فيديو المراقبة التي نشرتها الشرطة رجلا يمسك قميص رجل آخر ويطرحه أرضا ثم يركله، وسرعان ما ينضم شابان آخران إلى المهاجم ويعتديان بدورهما على الضحية حيث يمسك أحدهما سلة المهملات ويضرب بها الضحية.

وكتبت الشرطة في تقريرها أن المجرمين اقترفوا جريمتهم من أجل دولار واحد فقط.

ورصدت الكاميرات شابا آخر يبلغ من العمر 29 عاما تعرض إلى اعتداء مشابه في برونكس عند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، على يد لصوص طلبوا أموالاً منه واعتدوا عليه لأنه رفض تسليمهم المال.