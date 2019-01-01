كيان العدو الاسرائيلي يهنئ بومبيو على استهداف مواقع الحشد الشعبي العراقي

جهينة نيوز:

هنأ رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة على الغارة التي نفذتها، أمس الأحد، ضد مواقع الحشد الشعبي في العراق وسوريا.

وقال الناطق باسم مكتب نتنياهو، أوفير غندلمان، "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وهنأه على العملية الهامة التي قامت بها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها في المنطقة".

و شن الطيران الأمريكي، مساء يوم الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، عدوان سافر على مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.

أعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 شهيد و51 جريحا.