اليمن و للمرة الثامنة خلال شهر يعلن إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان

جهينة نيوز:

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسسية بسلاح مناسب وأصابها بشكل مبشر، ما أدى لإسقاطها وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية رازح.

الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط ( 7 ) طائرات تجسسسية لقوى العدوان منذ بداية شهر ديسمبر الجاري حيث تم إسقاط طائرة في مربع الشبكة بنجران خلال الأسبوع المنصرم و إسقاط طائرتين قبالة جيزان وعسير في الرابع من ديسمبر، وتم إسقاط طائرة شرق جحفان في جيزان في الـ8 من ديسمبر ، وإسقاط طائرة أخرى شرق جبل العلم في جيزان.

وفي الـ 10 من ديسمبر تم إسقاط طائرة في منطقة الكسارة قبالة نجران، وفي اليوم التالي تم إسقاط طائرة تجسسية في مربع الصوح قبالة نجران.

موقع انصار الله