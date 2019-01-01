العميد سريع ” القوات المسلحة اليمنية جاهزة لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير “

جهينة نيوز:

أكد متحدث القوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” في مؤتمره الصحفي ، اليوم الأحد ، أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير ، مشيرا إلى أن أمن دول العدوان مرهون بأمن واستقرار اليمن.

وأوضح سريع أن بنك أهداف قواتنا توسع ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان، مضيفا ” تقسيم بنك أهداف قواتنا الى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية، وضمن المستوى الأول 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات.

وقال سريع ” الاستمرار في استهداف شعبنا وبلدنا يعني استمرار قواتنا في الرد المشروع والمناسب وذلك بضربات موجعة على ما تختاره القيادة من المستويات الثلاثة لبنك الأهداف.. مؤكدا أن القوات المسلحة في جهوزية تامة لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير إذا ما أصدرت القيادة توجيهاتها القاضية بتنفيذ العملية.

وأضاف سريع ” المنشآت العسكرية التابعة لقوى الاحتلال والعدوان في أراضي الجمهورية وفي مياهنا الإقليمية وجزرنا أهدافاً مشروعة لقواتنا وكذلك لكل الأحرار من أبناء شعبنا العظيم.. معتبرا عمليات نهب الثروة اليمنية من البر أو البحر أعمالاً عسكرية عدائية تستوجب الرد المناسب وعلى الجهات الأجنبية المساعدة للعدو في نهب ثروة شعبنا العزيز أن تأخذ هذا التحذير على محمل الجد

وأشار سريع إلى أن القوات المسلحة تؤكد التزامها بأداء واجبها الديني والوطني تجاه الشعب والوطن، مضيفا أن شعبنا تحمل الكثير وحان الوقت لأن يحيا عزيزاً كريماً على أرضه وفي ظلال دولته المستقلة ولهذا لن يهنأ الآخرون وشعبنا يعاني.

كما أكد سريع أن العدوان لن يستمر في البناء والتطوير على حساب معاناة شعبنا فالأمن والاستقرار كما أكد قائد الثورة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي من الجميع وللجميع ولهذا لا أمن ولا استقرار إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار.

ووجه التحية لكل شرفاء اليمن الحُر العزيز على تضحياته الجسيمة ومواقفة المشرفة ودعمه المستمر للمؤسسة العسكرية ولكل المجاهدين الأبطال من منتسبي قواتنا المسلحة المدافعين عن الشعب والوطن.