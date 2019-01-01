السيستاني: السلطات العراقية وحدها المعنية بالرد على الضربات الأمريكية على الحشد الشعبي

جهينة نيوز:

في أول تعليق على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع الحشد الشعبي ، اعتبر المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبي"، خرق لسيادة البلاد والسلطات العراقية هي الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل معه.

ونشر الموقع الرسمي للسيستاني، اليوم الاثنين، بيانا صحفيا قال فيه إن "المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعا من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، فإنها تشدد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف".

وأضاف البيان أن "السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوة إلى ذلك وللعمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لـ "كتائب حزب الله" المنضوية تحت لواء "الحشد الشعبي" في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.

من جهته أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي ‏المهندس ، أن الرد على استهداف القوات الأمريكية مقار للحشد في محافظة الأنبار "سيكون قاسياً ".

ونقلت السومرية نيوز عن المهندس قوله إن "دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سداً والرد سيكون قاسياً على القوات الأمريكية في ‏العراق ".

وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن في وقت سابق أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات امريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع 19 قتيلاً و35 جريحاً في صفوف عناصر اللواءين 45 و46.