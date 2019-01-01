للمرة الأولى في سورية.. طريق مأجور بين حمص وطرطوس

جهينة نيوز:

أكد وزير النقل علي حمود، أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع طريق مأجور سيكون الأول من نوعه في سوريا يمتد من مدينة حسياء في محافظة حمص إلى طريق طرطوس.

وسيكون هذا المشروع أول طريق سريع ومأجور في سوريا، حيث أوضح حمود عقب جلسة عقدتها الحكومة في محافظة حمص يوم أمس، أنه تقرر إطلاق العمل باستكمال تحويلة حمص الكبرى لأهميتها بالوصل بين مدينة حسياء وطريق طرطوس.

وسيوفر الطريق الوقت والوقود، وسينفذ بطريقة تمويل مختلفة وبإشراف مميز للوصول لأفضل المواصفات العالمية للطرق.

وأشار حمود إلى أن الطريق سيكون مسيجاً بسياج على كامل امتداده ليسمح بسرعات عالية وبالتالي اختصار الزمن إلى 22 دقيقة وتوفير الوقود والتقليل من اهتلاك الآليات وعجلات العربات.