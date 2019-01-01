جولة مرتقبة لقيادة حماس في بيروت

جهينة نيوز:

بقصد أو من غير قصد، تزامنت الأخبار التي تشير إلى اعتزام قادة حماس إجراء زيارة عمل للبنان مع دخول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهر أكتوبر حالة من الهدوء النسبي اثر انتهاء جولة الاستشارات النيابية الأولى لتكليف رئيس حكومة جديد.

الاخبار التي تصلنا من غزة تشير الى وجود رغبة قوية داخل حماس لضم بيروت لقائمة الدول التي يعتزم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية زيارتها في الأيام القليل المقبلة , اذ يدرك الحمساوية ان التطورات التي تعيشها لبنان قد تنعكس ايجابيا على أوضاع الفلسطينيين المقيمين هناك .

زيارة الوفد «الحمساوي» (الغزّاوي) للبنان تأتي اثر إعلان الحركة في وقت سابق إلغائها لكل إشكال الاحتفال بالذكرى الـ32 لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية ـــ حماس داخل لبنان تضامنا مع الثورة الشعبية اللبنانية في إشارة واضحة للموقف الايجابي التي تحمله حماس لهذه التحركات .

تدرك القيادات داخل حماس ان الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الحركة تحتم عليها توطيد اوصال علاقتها بحلفائها, و في هذا الاطار يمكن فهم سر التوجه الثوري الذي أبدته حماس مؤخرا , فمع تواصل رياح التغيير التي بدأت تعصف بعديد الحكومات في المنطقة يتوجب على الحركة ان تبقى على ذات المسافة من القرب مع القيادات الجديدة لهته البلدان