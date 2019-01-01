سوريا والغزو العنصري التركي

جهينة نيوز:

سوريا الدولة والمجتمع والجيش تواجه حرب عالمية رابعة ضمن اكبر عملية تزوير اعلامي بتاريخ البشرية وقد تحدثنا وذكرنا تفاصيل تلك المسائل بأكثر من موقع اعلامي وايضا ذكرنا ما يحدث في سوريا من غزو امريكي بريطاني فرنسي وكتبنا عن هذا الموضوع كذلك واريد هنا التركيز على نقطة معينة تتعلق بحركة الجيش العربي السوري لاستعادة الاراضي العربية السورية المحتلة الواقعة ضمن الاحتلال التركي.

فتركيا تحتل وتغزو ارض عربية سورية وتغير الأنظمة واللوائح الادارية والنظام التعليمي والبلدية الى اللغة التركية وتلحقها بالأدارة التركية وهذه حركة احتلال "قومي تركي عنصري" لواقع عربي.

والجيش العربي السوري يواصل تحرير ارضنا العربية من تبعات هذا الاحتلال ومن يتعاون معه من جواسيس وخونة والساقطين بخدمة الغزاة الاتراك.

والوقاحة التركية وصلت مداها للاعتراض على تحرير الجيش العربي السوري لأراضي الجمهورية العربية السورية وهي بلد عربي مستقل وعضو مؤسس بالأمم المتحدة.

سابقا ومن بعد العام ٢٠١١ كان الحديث عن سرقة عشرات المصانع السورية في مدينة حلب ونقلها الى تركيا والغزو العسكري الذي تبعه عمليات تتريك المناطق العربية السورية وربطها إداريا بالمحافظات التركية وسياسة تجنيس سياسي للسوريين بالجنسية التركية هذا كله ماذا يسمى بكل الشرائع والقوانين الدولية؟

وتركيا العضو في حلف الناتو هي نفس الدولة الحليفة عسكريا مع الكيان الصهيوني والشريكة التجارية معهم بأكثر من اربعة الاف مليون دولار ومائتين وخمسين مليون دولار سنويا وايضا مناورات عسكرية مشتركة وعلاقات سياحية وتواصل على اكثر المستويات وبتصاعد مع وصول حكم حزب العدالة والتنمية التركي والمتهم رئيسه اردوغان بأنه عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كما ذكر ذلك مؤسس الحركة الإسلامية التركية نجم الدين أربكان.

ماذا المطلوب من سوريا الدولة والمجتمع والجيش؟

القبول او الدفاع عن قلعة العروبة الصامدة سوريا؟

فليجاوب من يريد التفكير بعقله؟

اما من يعيش بعالم الغرائب والعجائب واستهلاك ما يقدمه الاعلام المتأمر الاستخباراتي فهؤلاء ليس لديهم الوعي السياسي والبصيرة النافذة وهؤلاء احد اسباب انحدار العرب والامة.

د.عادل رضا