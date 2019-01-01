برقية تهنئة من الرئيس الأسد إلى الرئيس بوتين بمناسبة حلول العام الجديد

جهينة نيوز:

بعث الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بمناسبة حلول العام الجديد.

وتوجه الرئيس الأسد للرئيس بوتين، ومن خلاله للشعب الروسي الصديق، بأحر التهاني القلبية، متمنيا أن يكون هذا العام مليئا بالخير والتقدم والازدهار لبلادهم.

كما عبر الرئيس الأسد عن عميق شكر السوريين لكل الجهود التي تبذلها جمهورية روسيا الاتحادية، وفي كافة المجالات، من أجل دعم سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ومساعدة الشعب السوري على التخلص من شرور الإرهاب البغيضة كي يتمكن مجددا من العيش بأمان وسلام ويعيد بناء ما دمره هذا الإرهاب، متطلعا نحو المزيد من النهوض بالعلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.