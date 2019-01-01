ريال مدريد يحسم مصير نجمه بنزيما لفترة طويلة

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد ترغب في تجديد عقد نجمها الفرنسي، كريم بنزيما، لفترة طويلة تضمن اعتزال اللاعب لكرة القدم رفقة الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة أن عقد المهاجم بنزيما مع فريقه الإسباني سينتهي صيف 2021، لذلك ترغب الإدارة في تمديد وتحسين عقد النجم الفرنسي لفترة أطول.

وتابعت الصحيفة أن إدارة النادي الأبيض تهدف إلى تجديد عقد اللاعب لموسمين إضافيين، لينتهي بذلك صيف 2023، عندما يبلغ من العمر 35 عاما، أي قد ينهي بذلك مشواره الكروي داخل أسوار "سنتياغو برنابيو"

وبالرغم من تقدم بنزيما في السن (بالمعنى الرياضي) إلا أنه يقدم مؤخرا عروضا مرضية، ففي عام ونصف العام استطاع تسجيل 46 هدفا، ويحظى بلياقة بدنية كبيرة، ونادرا ما يعاني من إصابات أو يتغيب عن مباريات فريقه.

وشارك بنزيما في الموسم الحالي في كافة المباريات تقريبا بواقع 1948 دقيقة مما يجعله يحتل المركز الثاني في قائمة لاعبي ريال مدريد الأكثر مشاركة.

ويسعى بطل أوروبا لتمديد عقد اللاعب الفرنسي لتفادي احتمالية رحيله إلى أحد الأندية التي ترغب بالحصول على خدماته، أبرزها باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون الفرنسيان.

وكان قد انتقل بنزيما لصفوف ريال مدريد صيف عام 2009، قادما من فريق ليون بمبلغ 35 مليون يورو.