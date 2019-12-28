برعاية أجنحة الشام للطيران .. معرض “Witness” للمصور خلدون كيلاني

جهينة نيوز:

برعاية أجنحة الشام للطيران، أقام المصور خلدون كيلاني معرض التصوير الضوئي والفني والوثائقي تحت عنوان (الشاهد - Witness ) حيث افتتح المعرض مساء يوم السبت بتاريخ 28/12/2019 في فندق فورسيزن دمشق – قاعة ليفانت وسيستمر حتى تاريخ 30 كانون الأول الجاري.

هذا وقد سجل الفنان خلدون كيلاني بعدسته لقطات لا تنسى من تاريخ سورية تمثل توثيقاً لما جرى خلال مرحلة الحرب على سورية، حيث يجد المتأمل للوحات التصويرية في المعرض أن الفنان لم يقتصر على تصوير المأساة، بل أن عدسته رصدت أيضاً لحظات فرح وأمل يبعث على التفاؤل بالغد القادم حيث صور الفنان بإحترافية عالية وفن رفيع مدينة دمشق وطرقاتها وبيوتها والجامع الأموي بالإضافة إلى وجوه مختلفة لأطفال وشيوخ وشباب ترمز الى معاناة هؤلاء من أثار الحرب على سورية.

تأتي رعاية أجنحة الشام للطيران لهذا المعرض الفني التوثيقي ايماناً من الشركه بأعمال الفنان خلدون كيلاني ولكافة أشكال الفن التي من شأنها أن تنقل رسالة معبره للعالم أجمع عن طاقات وامكانيات شبابنا ومبدعينا ومساهمةً في نقل الصورة التي تمثل ألف حكاية وحكاية.

يذكر أن أجنحة الشام للطيران هي الناقل الوطني الجوي الخاص التي تأسست في عام 2007 وتسير رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى العديد من الوجهات العربية والاقليمية والعالمية وتساهم في وصل المسافرين السوريين بوجهاتهم المنشودة ضمن أعلى معايير السلامة والأمان.