إيران تدين قصف أمريكا لمقرات كتائب حزب الله في العراق وتعتبره "عملا إرهابيا"

جهينة نيوز:

أدانت إيران الاستهداف الأمريكي لمقرات تابعة لكتائب حزب الله في العراق، معتبرة ذلك "عملا إرهابيا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان، اليوم الاثنين: "إيران تدين العدوان الأمريكي على قاعدة للحشد الشعبي في العراق، وتعتبره عملا إرهابيا مدانا بشدة".

وأضاف موسوي "ندعو الولايات المتحدة لاحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه والتوقف عن التدخل في شؤونه"، متابعا "يجب أن تنهي أمريكا احتلالها للعراق".

وشدد موسوي "من خلال هذه الهجمات، أظهرت الولايات المتحدة دعمها الواضح للإرهاب وتجاهلها لسيادة الدول واستقلالها، وعليها أن تتحمل مسؤولية عواقب هذا العمل غير القانوني".

وقصف الطيران الأمريكي، مساء يوم امس الأحد 29 كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.