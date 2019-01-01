كلوب يفشل في تحطيم رقم نظيره مورينيو خلال مسيرته السابقة مع تشيلسي

جهينة نيوز:

فشل المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، في تحطيم رقم نظيره جوزيه مورينيو خلال مسيرته السابقة مع تشيلسي.

واستطاع ليفربول أن يحقق الفوز على وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليختتم مبارياته في عام 2019.

وحصد ليفربول 98 نقطة من 37 مباراة لعبها خلال العام في الدوري الإنجليزي، بمعدل 2.65 نقطة لكل مباراة.

وتعتبر تلك ثاني أفضل نتيجية في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث أكبر نتيجية مسجلة باسم جوزيه مورينيو خلال تواجده مع تشيلسي في فترته الأولى عام 2005، بمعدل 2.66 نقطة لكل مباراة، وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.

وحقق ليفربول إنجازا ثانيا هذا العام بمواصلة الفوز على ملعبه "أنفيلد" لمدة 50 مباراة أي منذ عام 2017.

ولكنه لم يتخط الرقم التاريخي المسجل باسم تشيلسي في عهد مورينيو بالفوز على ملعبه لمدة 86 مباراة منذ عام 2004 حتى 2008.

ويمتلك ليفربول في رصيده 55 نقطة من 19 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما لدى تشيلسي 35 نقطة من 20 مباراة لعبها.