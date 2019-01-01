الهند تبني 24 غواصة جديدة

الإثنين, 30 كانون الأول 2019 الساعة 11:14 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

الهند تبني 24 غواصة جديدة

جهينة نيوز:

وفقًا لتقرير البحرية الهندية، من المقرر بناء 24 غواصة، بما في ذلك 6 غواصات نووية.

وتعتزم الهند زيادة أسطول الغواصات، عن طريق بناء 24 غواصة جديدة للبحرية في البلاد. على وجه الخصوص، سيتم تصنيع ست غواصات نووية متعددة الأغراض.

وقدمت البحرية الهندية تقريرا في البرلمان الهندي. ونشرت قناة "NDTV" مقطتفات من التقرير.

يقول التقرير: "معظم الغواصات التقليدية يزيد عمرها عن 25 عامًا. إن 13 غواصة تتراوح أعمارها بين 17 و 32 عامًا".

في الوقت الحالي، تمتلك البحرية الهندية 15 غواصة تعمل بالكهرباء والديزل واثنتين نوويتين. الغواصات هي من إنتاج روسي وفرنسي وألماني.


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