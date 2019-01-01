وزير الدفاع الأمريكي عن هجوم القائم: اتخذنا إجراءات هجومية ضد جماعة تدعمها إيران

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الإثنين إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران".

وأضاف إسبر أن الهجمات كانت ناجحة والمسؤولين ناقشوا خيارات أخرى مع الرئيس ترامب وفقا لرويترز.

وفي ذات الصدد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإجراءات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي من شأنها أن تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

وقصف الطيران الأمريكي، مساء امس الأحد مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن وقوع شهداء واصابات بينهم مسؤول كبير.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسورية".

وأضاف البيان أنه "تم استهداف ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سورية".

وأضاف البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا، ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.

ويقع قضاء القائم في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، بمحاذاة الحدود السورية.

وأعلن الحشد الشعبي عبر موقعه الرسمي، أن "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءين ٤٥ و ٤٦ بلغت ٢٥ شهيدا و٥١ جريحا".

وأضاف أن "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".