حادث أول من نوعه... سرقة كل أسماك السلمون من بحيرة

جهينة نيوز:

في حادث وصف بأنه "الأول من نوعه"، قام مجهولون في بلدة فايسبرايخ بمقاطعة هيرماجور في إقليم كرنثيا جنوب النمسا، بسرقة بحيرة وتجريدها من أسماكها بالكامل.

وفي بيان للشرطة، وصفت السلطات الاعتداء بأنه الأول من نوعه على بحيرة عذبة لاستزراع سمك السلمون المرقط المعروف بقلة الدهون والثراء بالأوميغا 3.

ويقبل الشعب النمساوي على شراء هذا النوع من الأسماك خلال فترة عيد الميلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح البيان أن نحو أكثر من 200 سمكة على الأقل قد تم صيدها، ما جعل الشرطة ترجح أن السرقة تمت عن طريق عملية صيد كهربائية بصعق الأسماك وجمعها.

وعادةً تجري عمليات الصيد الكهربائي التي لا تزال مثيرة للجدل والنقاش بين دول الاتحاد الأوروبي بصعق الماء بتيار كهربائي فتصاب الأسماك بنوع من الخدر وتتوقف عن السباحة وتطفو إلى سطح الماء فيسهل جمعها بالشباك.