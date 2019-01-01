الرئيس العراقي: القصف الامريكي مناف لاتفاقاتنا وغير مقبول

جهينة نيوز:

اكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الاحد، ان القصف الامريكي على احد مقار الحشد الشعبي مناف لاتفاقيات العراق مع امريكا، مبينا انه غير مقبول.

وقال صالح في بيان مقتضب نقلته السومرية نيوز، ان "القصف الامريكي على احد مقار الحشد الشعبي مناف للاتفاقات مع امريكا ومضر بالعراق"، مبينا انه "غير مقبول".

وادان صالح "العدوان الاميركي"، معتبرا انه "انتهاكا لسيادة العراق".

و في وقت سابق اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ وزير الدفاع الامريكي رفضه الشديد قصفه مواقع الحشد الشعبي.

وقال خلف لوكالة الانباء العراقية ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر رفضه الشديد قصف مواقع الحشد الشعبي".

واكد عبد المهدي بحسب خلف انه "سبق ان اكدنا رفضنا لاي عمل منفرد تقوم به قوى التحالف او اي قوى اخرى داخل العراق"، لافتا الى "اننا نعتبره انتهاكا للسيادة العراقية وتصعيدا خطيرا يهدد امن العراق والمنطقة".