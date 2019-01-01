عصائب اهل الحق تدعو لاخراج القوات الامريكية التي اصبحت مصدر تهديد و اعتداء

جهينة نيوز:

أدانت حركة عصائب اهل الحق العدوان الامريكي على مواقع الحشد الشعبي في القائم و دعت للعمل على اخراج القوات الامريكية من العراق.

واعتبرت حركة عصائب اهل الحق العراقية في بيان لها تلقفته جهينة نيوز ان الوجود العسكري الأمريكي صار عبئاً على الدولة العراقية بل صار مصدراً لتهديد واعتداء على القوات العراقية و الاجهزة الامنية العراقية داعية جميع القوى الى التصدي لإخراجه بكل الطرق المشروعة قبل أن يتمادى أكثر في تهديده لأمن وإستقرار العراق.

و فيما يلي نص البيان كامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين وبشدة العدوان الامريكي الغاشم على مواقع استهدفت لواء 45 للحشد الشعبي في غرب الانبار أدى إلى إستشهاد ثلة من المجاهدين المرابطين على الحدود السورية من أبناء الحشد الشعبي.

إن إستمرار الإنتهاك الأمريكي للسيادة العراقية يتطلب الوقوف بشحاعةٍ وصلابة أمام هذه التصرفات المنفلتة التي تؤكد بربرية الإدارة الأمريكية وعنجهيتها واستخفافها في أمن الشعوب والسعي لزعزعة الإستقرار في البلدان الآمنة.

إن هذه الإعتداءات هي إستمرار للإعتداءات السابقة التي قام بها العدو الإسرائيلي لمقرات فصائل الحشد الشعبي وهي دليل على أن العدو جبهة واحدة لذلك ندعو القوى السياسية الوطنية إلى وحدة الصف أمام هذا العدوان الجبان وتجاوز الخلافات والعمل على تخطي العقبات والأزمات التي تفسح المجال لأمريكا في التدخلات السافرة في العراق.

ونحن نعتقد أن الوجود العسكري الأمريكي صار عبئاً على الدولة العراقية بل صار مصدراً لتهديد واعتداء على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لذلك أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي لإخراجه بكل الطرق المشروعة قبل أن يتمادى أكثر في تهديده لأمن وإستقرار عراقنا الحبيب.