بينها إسرائيلي وأمريكي الصنع.. العثور على أسلحة وصواريخ و100 كغ من مادة الحشيش من مخلفات الإرهابيين

جهينة نيوز:

عثرت الجهات المختصة اليوم على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة بعضها أمريكي وإسرائيلي المنشأ إضافة إلى كميات من المواد المخدرة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

وذكر مصدر بالجهات المختصة أنه من خلال المتابعة الأمنية الدقيقة لوحدة مكافحة الإرهاب في الجيش العربي السوري لتأمين المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب تم اليوم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من بينها أمريكي وإسرائيلي المنشأ كانت مخبأة في مستودعات تحت الأرض في المنطقة الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أنه بين المضبوطات كميات كبيرة من ذخائر 5ر14 مم و7ر12 مم وذخائر البندقية الآلية قاربت كميتها نحو 300 ألف إضافة إلى بنادق آلية وقناصات ورشاشات من عيارات 7ر12 مم و23 مم ورشاشات ميني دوشكا ودوشكا وقذائف دبابات وقذائف هاون من عيارات 60 و80 و120 مم إضافة إلى كمية من المواد المتفجرة.

ولفت المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت أيضاً صواريخ حرارية ومضادة للدروع إضافة إلى صواريخ “فاغوت” وأجهزة اتصال لاسلكية ومناظير غوغل وليلية مبيناً أنه من اللافت بالمضبوطات وجود كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر قاربت كميتها حدود 100 كيلوغرام.

وبين المصدر أن وجود الأسلحة ومادة الحشيش في مستودعات المجموعات الإرهابية التي يتم ضبطها مؤشر واضح على الدعم الذي تلقته من دول داعمة للإرهاب.