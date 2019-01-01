برعاية السيدة أسماء الأسد… تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري

جهينة نيوز:

برعاية السيدة أسماء الأسد كرمت هيئة التميز والإبداع اليوم الفائزين بالمراكز الـ 15 الأولى في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2019-2020 بعلوم “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء” وذلك على مسرح قصر المؤتمرات بدمشق.

وحاز المركز الأول في مادة الرياضيات الطالب معاذ بهلوان من حلب بينما حلت الطالبة ميريام رحمون من دمشق بالمركز الثاني والطالب حيدرة خضور من طرطوس بالمركز الثالث وفي مادة الفيزياء نالت الطالبة رؤى الرفاعي من ريف دمشق المركز الأول والطالب حاتم إبراهيم من ريف دمشق المركز الثاني والطالب عمار رجب من اللاذقية المركز الثالث أما في مادة الكيمياء فحصل الطالب محمد عبد الرحمن سيد عمر من دمشق على المركز الأول والطالب سليمان سلمان من حمص على المركز الثاني والطالب سلمان الدرويش من حمص على المركز الثالث.

وفي مادة علم الأحياء حاز الطالب باسل الكنجو من حلب المركز الأول والطالبة آية إبراهيم من اللاذقية المركز الثاني والطالب محمد علاء كبريت من حمص المركز الثالث.

أما في مادة المعلوماتية فنال الطالب بشر زيبق من حلب المركز الأول والطالب محمد نور الدين لبابيدي من حلب المركز الثاني وكل من الطالبين حسين بوسبيت من دمشق ومحمد مفيد مهملات من حلب المركز الثالث لنيلهما العلامة ذاتها.

وتم تتويج الطلاب الفائزين بالمراكز الـ 15 الأولى في كل اختصاص بأكاليل الغار ومنحهم جوائز عينية بينما منح الطلاب الثلاثة الأوائل إضافة إلى ذلك ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بحسب الترتيب وكذلك تم تكريم أعضاء الفرق الوطنية الفائزين بمسابقات الأولمبياد العالمية لصيف عام 2019 واللجان العلمية والمدربين المشرفين عليهم.

وفي كلمتها خلال حفل التكريم أكدت المهندسة هلا الدقاق رئيسة هيئة التميز والإبداع أن وصول الطلاب إلى مرحلة التصفيات النهائية إنجاز ونجاح مهم وخطوة أولى في طريق التميز الطويل مشيرة إلى أن الهيئة تسعى في خططها المستقبلية لتطوير منهجيات التدريب والتأهيل العملي للطلاب وللمشاركة في مسابقات عالمية تشمل علوما جديدة مثل أولمبياد تكنولوجيا النانو وأولمبياد النمذجة الرياضية الذي سيشارك به العام القادم وللمرة الأولى فريق من المركز الوطني للمتميزين وستتم إتاحة المشاركة لاحقا في الأعوام القادمة لجميع طلاب المدارس.

ولفتت الدقاق إلى ازدياد انتشار ثقافة الأولمبياد في المجتمع السوري وفعالية برامج التدريب التطوعية في بعض المحافظات والتي أدت إلى ارتفاع أعداد المشاركين مبينة أهمية أن تصبح المؤءسسات التعليمية والتربوية هيئات للتميز والإبداع تسهم برصد حالات التميز ورعايتها لنتحول إلى مجتمع علمي منتج للمعرفة.

من جانبها نوهت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع نبوغ ياسين بالدعم والمساندة التي قدمتها الجهات الشريكة لهيئة التميز والإبداع مثل وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة والأمانة السورية للتنمية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والجامعة الافتراضية السورية وذلك في مختلف المسابقات العلمية للأولمبياد السوري والمناظرات المدرسية والماراثون البرمجي للأطفال واليافعين والمسابقة البرمجية الجامعية ومسابقات الروبوتيك.