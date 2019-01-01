عبد المهدي قصف مواقع الحشد الشعبي انتهاك لسيادة العراق و تصعيد خطير

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ وزير الدفاع الامريكي رفضه الشديد قصفه مواقع الحشد الشعبي.

وقال خلف لوكالة الانباء العراقية ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر رفضه الشديد قصف مواقع الحشد الشعبي".

واكد عبد المهدي بحسب خلف انه "سبق ان اكدنا رفضنا لاي عمل منفرد تقوم به قوى التحالف او اي قوى اخرى داخل العراق"، لافتا الى "اننا نعتبره انتهاكا للسيادة العراقية وتصعيدا خطيرا يهدد امن العراق والمنطقة".