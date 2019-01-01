عشرات الشهداء و الجرحى .. الحشد الشعبي يعلن تفاصيل العدوان الأميركي على مواقعه في الأنبار

جهينة نيوز:

أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الأحد، عن تفاصيل العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار، مؤكدا أن الحصيلة الأولية بلغت عشرات الشهداء والجرحى.

وقال الربيعاوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إنه “في مساء اليوم الاثنين (29 – 12 – 2019) تعرضت قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الانبار وموقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي الى عدوان أميركي بواسطة طائرات مسيرة”، مبينا أن “الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي”.

وأضاف الربيعاوي، أن “الحصيلة الأولية للعدوان بلغت عشرات الشهداء والجرحى”، مشيرا إلى أن “عمليات الانقاذ مستمرة والتي تتضمن اخلاء الجرحى وانتشال جثث الشهداء واطفاء النيران بمشاركة فرق الدفاع المدني في قضاء القائم ومفارز طبابة الحشد الشعبي” و ذلك بحسب ما ذكر موقع الحشد الشعبي.