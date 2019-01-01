اعتداءات جوية أميركية على مواقع للحشد الشعبي واستشهاد أبو علي الخزعلي

الأحد, 29 كانون الأول 2019 الساعة 21:54 | سياسة, عربي

اعتداءات جوية أميركية على مواقع للحشد الشعبي واستشهاد أبو علي الخزعلي

جهينة نيوز:

اعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن قيام طائرات أميركية مسيرة بالعدوان على مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وذكر إعلام الحشد في بيان صدر اليوم، إن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مساء اليوم، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

و بدورها أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما أشارت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.

هذا و ذكرت قناة الميادين نبأ استشهاد أبو علي الخزعلي آمر الفوج الأول في اللواء 45 من جراء العدوان الأميركي.

فيما ذكرت انباء لاحقة عن تعرض اللواء 46 لاعتداء امريكي آخر.

و يذكر ان الحشد الشعبي يعتبر مؤسسة حكومية عراقية تتبع للقوات المسلحة العراقية و كان لها دور بارز في قتال تنظيم داعش و طرده من الاراضي العراقية.


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