الحشد الشعبي: الاميركان جهزوا داعش قبل نصف ساعة من هجوم الحضر

الأحد, 29 كانون الأول 2019 الساعة 19:26 | سياسة, عربي

الحشد الشعبي: الاميركان جهزوا داعش قبل نصف ساعة من هجوم الحضر

جهينة نيوز:

اوضحت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي موقفها من هجوم المجاميع الإرهابية على مخازن الحضر جنوب الموصل ، مبينة ان الاميركان جهزوا داعش قبل نصف ساعة من هجوم الحضر .

وقالت القيادة في بيان لها أمس السبت، في الساعة ١٧٠٠ رصدت قطعاتنا انزال ( ٣ ) برشوتات من قبل طيران نوع شينوك امريكي على مخازن الحضر جنوب الموصل ، بعدها بنصف ساعة تم مشاهدة أفراد من داعش الإرهابي في نفس المكان ، حيث تم توجيه قوة من اللواء ( ٤٤ ) التابع الى قيادة العمليات ، بالتوجه الى المخازن حيث تم الاشتباك مع العدو تمكنت من خلالها قواتنا البطلة من قتل ٤ أفراد من المجاميع الإرهابية.

واضاف البيان، تم رصد قوة للعدو في تمام الساعة ٨ مساءاً من هذا اليوم (أمس السبت) أيضاً تقدر بـ٢٠ مقاتل تحركت باتجاه قطعاتنا بعدها تم الاشتباك معهم وتكبديهم خسائر فادحة ، فضلاً عن اشتراك طيران الجيش بعملية التصدي ليتمكن صقور الجو أيضاً من قتل ٦ أفراد منهم .

واضاف البيان ان الامريكان جهزوا العدو بالمعدات والأسلحة وكان دعمهم واضح في العملية ، لكن يقظة وعزيمة ابطالنا كانت لهم بالمرصاد.

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