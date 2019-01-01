العدو الاسرائيلي ينفذ حملة دهم واعتقال في العيسوية بالقدس المحتلة و يعتقل طفلاً في الخليل

جهينة نيوز:

شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين بالعيسوية في القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 12 مواطنا خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بزعم انهم مطلوبون وتحويلهم للاستجواب في منطقة مجهولة”.

وأشارت المصادر الى انه “قد عرف من بين المعتقلين: سامي انور عبيد، مراد أنور عبيد، سامر أنور عبيد، فادي علي عليان، ناصر علي محمود، الحاج زكريا عليان، كايد محمود، مروان داري، فادي علي مصطفى، ومحمد الصفدي”.

و في ذات السياق ذكر المركز الفلسطيني للاعلام ان قوات الاحتلال الصهيوني اعتقل الطفل عيسى عماد الطيطي من مدخل مخيم العروب شمال الخليل

يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي بدون اي مبرر.