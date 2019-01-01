الفعالية الجوية تضعف و تنحسر في الجنوب و الامطار اغزرها في طرطوس

جهينة نيوز:

الفالية الجويةتضعف و تنحسر في الجنوب و الامطار اغزرها في طرطوس

الفالية الجوية تضعف و تنحسر في الجنوب و الامطار اغزرها في طرطوس

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تضعف الفعالية الجوية تدريجيا ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا على المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.

ويكون الجو ليلا باردا ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية العالية ومن حدوث الصقيع وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يزم غد ..

وغدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة أحيانا على المناطق الساحلية ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية وتنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية على المناطق الساحلية والبحر متوسط ارتفاع الموج

وشهدت أغلب المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في طرطوس 116 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في دمشق وريفها في الحرمون 8 مم والقطيفة 4 مم والزبداني ومضايا وميسلون وقطنا والتل وقاسيون 2 مم وساحة الحجاز وسرغايا ومساكن برزة 1 مم.

وفي السويداء سجلت في عين العرب والسويداء 2 مم والصورة الصغيرة 1 مم.

وفي درعا وصلت في تل شهاب والصنمين الى 3 مم والشيخ مسكين 2 مم ودرعا 1 مم.

وفي القنيطرة 2 مم وفي حمص وصلت في تلكلخ الى 44 مم والعريضة 37 مم وقلعة الحصن 35 مم والناصرة ومرمريتا 33 مم وشين 26 مم وتل دو 17 مم وحمص 1 مم.

وفي حماة سجلت في وادي العيون 75 مم ومصياف 70 مم والرصافة 60 مم وعين حلاقيم 57 مم وربعو 45 مم والحميري 27 مم ومحردة 21 مم وكفر زيتا 17 مم وحماة وصوران 13 مم والسلمية 6 مم والصبورة 2 مم وعقيربات 1 مم

وفي الغاب كانت في شطحة 45 مم والكريم 32 مم وعين الكروم 28 مم والسقيلبية 27 مم وافاميا 26 مم

وفي طرطوس سجلت اعلى نسبة هطل في المدينة 116 مم والشيخ بدر 75 مم والقدموس 68 مم والدريكيش 61 مم وحمام واصل 60 مم والصفصافة 46 مم ومشتى الحلو 42 مم وصافيتا 37 مم.

وفي اللاذقية سجلت في المزيرعة 47 مم وصلنفة ومطار الباسل 43 مم وبوقا 40 مم والقطيلبية 36 مم و البهلولية 31 مم والحفة 30 مم وكسب 25 مم والقرداحة 22 مم واللاذقية 20 مم.

وفي ادلب سجلت في المعرة 9 مم واريحا 8 مم وارمناز وادلب 7 مم وسراقب 5 مم.

وفي حلب كانت في حلب 16 مم واعزاز 15 مم وحلب المطار 13 مم والباب 10 مم ومنبج والسفيرة 7 مم ومنشاة الاسد 6 مم وعين العرب الشمالية 4 مم.

وفي الرقة سجلت في بئر محيسن وتل ابيض 2 مم وعين عيسى 1 مم.

وفي الحسكة والهول 3 مم وفي المالكية والزهيرية وام مدفع وتل بيدر والقامشلي 2 مم وعامودا والقحطانية 1 مم.

وفي دير الزور سجلت في التبني 2 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

الأحد الاثنين الثلاثاء

دمشق 12/5 12/4 10/4

القنيطرة 9/5 11/5 9/4

درعا 15/4 14/4 13/5

السويداء 9/3 11/2 9/3

حمص 12/4 14/3 12/

حماة 12/5 14/4 11/6

الحسكة 8/4 10/2 9/3

اللاذقية 16/10 17/11 16/1

طرطوس 16/10 17/12 15/1

حلب 10/6 12/5 12/4

ادلب 10/6 11/5 12/6

دير الزور 15/8 14/6 14/6

الرقة 15/7 14/5 14/