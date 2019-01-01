مصرع 50 شخصاً جراء البرد الشديد في بنغلادش

جهينة نيوز:

لقي 50 شخصاً على الأقل مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح بنغلادش.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولة مديرية الصحة في الحكومة البنغالية عائشة اختر قولها إن “ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا حتفهم جراء أعراض مرضية ناجمة عن البرد الشديد في أنحاء البلاد خلال الفترة من أول تشرين الثاني الماضي إلى الـ 28 من كانون الأول الجاري”.

وأشارت اختر إلى وجود إصابات عديدة بالإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي وهي تعالج حالياً في المستشفيات.

من جهة أخرى ذكر مسؤولون في مجال الطيران أن الضباب الكثيف أجبر السلطات البنغالية على تغيير وجهة العديد من الرحلات الجوية وتأخير رحلات أخرى.

ورجح مكتب الأرصاد الجوية في بنغلادش استمرار موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف لبضعة أيام قادمة.