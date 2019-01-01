هدية بأكثر من نصف مليون دولار من كيم كارداشيان لطفلتها ذات الـ6 أعوام

جهينة نيوز:

قررت نجمة تلفزيون الواقع عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أن تكون هديتها إلى طفلتها "نورث ويست" في أعياد الكريسماس هذا العام "استثنائية" بكل معنى الكلمة.

وأهدت "كارداشيان" ابنتها الكبرى، البالغة من العمر 6 سنوات، بعض متعلقات "ملك البوب" الراحل، مايكل جاكسون، والتي كانت اشترتها من مزاد بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولأن ابنة كيم كارداشيان من كبار معجبي مايكل جاكسون، فقد اختارت والدتها أن تهديها جاكيت أسود خاص به، بالإضافة إلى قبعته، التي كان ارتداها في أغنيته "Smooth Criminal"، من إنتاج عام 1988.

وكان مايكل جاكسون ارتدى سترته السوداء في عيد ميلاد صديقته، الممثلة الراحلة، إليزابيث تايلور الـ65، وفي الدورة الـ50 لمهرجان كان السينمائي الدولي بباريس.

وشاركت كيم كارداشيان صورا للجاكيت والقبعة، عبر خاصية القصص على "إنستغرام"، وبينت أن القبعة البيضاء محفور عليها اسم مايكل جاكسون، كما كان عليها آثار ماكياجه الخاص.

وتوفي مايكل جاكسون عن عمر يناهز 50 عاما في 25 حزيران عام 2009، بعد تناوله جرعة زائدة من مخدر البروبوفول الجراحي في قصره في لوس أنجلوس.