توجيهات بمنع إطلاق الرصاص ليلة رأس السنة 2020

الأحد, 29 كانون الأول 2019 الساعة 12:37 | شؤون محلية, أخبار محلية

توجيهات بمنع إطلاق الرصاص ليلة رأس السنة 2020

جهينة نيوز:

أفاد معاون قائد شرطة دمشق مأمون معموري بأن هناك توجيهات بعدم إطلاق الرصاص الطائش ليلة رأس السنة 2020 في سورية.

وفي تصريحه لإذاعة “شام إف إم”، قال معموري إن هناك توجيه لمنع إطلاق الرصاص الطائش بسهرة رأس السنة 2020 ، داخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.

وبين معاون قائد شرطة دمشق أن هذا التوجيه عام وينطبق على السلاح بكل أنواعه والمرخص وغير المرخص، دون أن يشمل التوجيه الألعاب النارية.

كما أشار إلى أنه في حال حصلت إصابة بسبب الرصاص الطائش بسهرة رأس السنة، لا يتم اتخاذ أي إجراء بحق من يسعف جريح إلى المشفى، ولكن يتم معرفة اسم المسعف مع رقم سيارته.

يذكر أنه في ليلة رأس السنة الفائتة 2019، تسبب إطلاق الرصاص العشوائي بوفاة شخصين وإصابة العشرات في عدد من المحافظات كما تضررت بعض السيارات، وفق ما أكدت وكالة “سانا” حينها.


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