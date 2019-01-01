اليمن: بوارج العدوان تحتجز 9 سفن نفطية وأخرى غذاء

جهينة نيوز:

قال مدير عام شركة النفط اليمنية بالحديدة إن بوارج العدوان تواصل احتجاز 9 سفن نفطية وسفينة عاشرة تقل مادة الدقيق رغم حصولها على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة.

وأوضح للمسيرة نت أن السفن التسع المحتجزة تقل أكثر من 240 ألف طن من مادتي البنزين والديزل.

وأشار إلى أن هذه السفن محتجزة منذ مطلع نوفمبر الماضي، ومضى على احتجاز أول سفينة 51 يوما.. كما احتجزت بوارج العدوان يوم أمس السفينة lady hind والتي تقل شحنة من الدقيق .

وحمل مدير عام شركة النفط اليمنية بالحديدة قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية الانتهاكات المتكررة لاتفاق السويد