تركيا تؤكد أنها لن تخلي نقاط المراقبة في إدلب وتهدد بالرد!

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب في شمال غربي سورية.

ونقلت وكالة الاناضول عن أكار خلال اجتماع عقده مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سورية وبحضور قيادات الجيش على خلفية التطورات في إدلب قوله "لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك".

وأوضح أن "نقاط المراقبة التركية في المنطقة لديها التعليمات اللازمة وسترد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش".

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 24 من الجاري تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم “جبهة النصرة” وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.