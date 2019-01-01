نجم عربي يتفوق على ميسي ورونالدو وينتزع لقب هداف العالم

جهينة نيوز:

انتزع الدولي المغربي السابق عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي، لقب هداف العالم لعام 2019، بعدما تفوق على العديد من النجوم العالميين.

وأنهى حمد الله الذي أعلن قبل أسابيع اعتزاله دوليا، عام 2019 كأفضل هداف في العالم، برصيد 57 هدفا، بعدما تفوق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ، صاحب الـ54 هدفا.

واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، المركز الثالث، برصيد 50 هدفا، فيما حل هداف باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في المركز الرابع، بـ44 هدفا.

وجاء جناح مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، في المركز الخامس، برصيد 41 هدفا، ثم مهاجم نادي يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 هدفا).

ونشر حمد الله عبر حسابه في موقع "تويتر"، تغريدة أبدى من خلالها سعادته بإنهاء عام 2019 في صدارة هدافي العالم، كما وجه رسالة شكر لزملائه في فريق النصر، حيث كتب: "سعيد للغاية بتحقيق هداف العالم في 2019 برصيد 57 هدفا، وأشكر فريقي وخاصة اللاعبين على مساعدتهم لي، وكذلك مشجعي النادي".

وأردف: "أتطلع إلى سنة أخرى ناجحة، وشكرا للجميع".

المصدر: "تويتر"