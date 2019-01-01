بالفيديو مرتزقة (اردوغان) الجيش الحر في ليبيا للدفاع عن الاسلام (من الاسلام)

جهبنة نيوز

الجيش الحر الذي لم يكن يوماً سورياً بل كان من المرتزقة و الارهابيين الذين يتم نقلهم من مكان لآخر و لم يقتل يوماً سوى المسلمين ها هو الآن يثبت بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك بأنه لم يكن يوماً أكثر من عصابات تتبع للجيش التركي, حيث نشرت تنسيقيت الارهابيين مشاهد يظهر فيها ارهابيين من الجيش الحر في ليبيا.

و يظهر احد الارهابيين في المشهد يقول "هنا الجيش الحر في ليبيا يدافع عن الاسلام ", دون أن يكشف ضد من سيقاتل هل سيقاتل ضد الناتو و الامريكي الذي قتل اكثر من 5 ملايين مسلم في افغانستان و العراق و سوريا و ليبيا ام ضد الاسرائيلي الذي يحتل مقدسات المسلمين, و لكن بالطبع الحقيقة ان هؤلاء الارهابيين سيقاتلون ضد الاسلام و ضد الجيش الوطني الليبي لصالح حكومات الناتو و رأس حربتها نظام اردوغان, و يبقى السؤال حين تبدأ المعارك ماذا سيقولون عن الجيش الوطني الليبي هل سيصفونه بـ الميليشيات الطائفية ام سيسمونه قوات ايرانية..؟

و لماذا يؤيدون السلام مع العدو الاسرائيلي و يرفضون الدعوة للحوار بين الاشقاء في ليبيا بالطبع الجواب معروف و هو انهم مرتزقة اردوغان الذي فتح بلاده للناتو لتدمير افغانستان و لاحقاً العراق مروراً بليبيا وصولاً الى سوريا.