إيران تكشف قصة الاسترالية غيلبرت و اسباب القبض عليها

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان المواطنة الاسترالية السيدة غيلبرت، القي القبض عليها بتهمة انتهاك الامن القومي الايراني، وهي تقضي فترة محكوميتها مع تمتعها بجميع حقوقها القانونية.

وردا على سؤال المراسلين بشأن ما نشرته بعض وسائل الاعلام الاسترالية عن وضع السيدة غيلبرت، قال عباس موسوي: لقد ألقي القبض عليها بتهمة انتهاك الامن القومي الايراني، وقد أصدرت المحكمة الصالحة الحكم اللازم بحقها مع مراعاة جميع القوانين المعنية.

وأضاف موسوي: لقد أثبتت التجربة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تستسلم للضجيج السياسي والدعائي، وان هذه المواطنة الاسترالية حالها كحال اي مدان آخر صدر بحقه حكم قضائي، تقضي فترة محكوميتها مع تمتعها بجميع حقوقها القانونية.

وتابع: ان الرأي العام الايراني لن ينسى كيف تعاملت السلطات الاسترالية مع السيدة الايرانية نغار قدس كني، والتي احتجزت وتلقت معاملة غير انسانية طيلة 28 شهرا دون ان ترتكب ادنى جرم، حتى انها وضعت وليدها في السجن وفصلوا رضيعها عنها، وعارضت السلطات اقامتها الجبرية في المنزل بدل السجن، وبالتالي حرموها من رؤية رضيعها بشكل منتظم، وسلموها الى اميركا، منتهكين بذلك العديد من الالتزامات القنصلية وحقوق الانسان.

الجدير بالذكر ان السلطات الايرانية اعتقلت 3 مواطنين استراليين اوائل العام الميلادي 2019، وقد تم الافراج عن اثنين منهم وهما؛ جولي كينغ وتحمل الجنسية البريطانية الاسترالية وخطيبها الاسترالي مارك فركين، في حين ان المواطنة الثالثة باسم كيلي مور غيلبرت وتحمل الجنسية البريطانية الاسترالية مازالت في السجن.

وبهذا الخصوص أوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، قبل اشهر، انه تم تشكيل ملفين قضائيين لهؤلاء الثلاثة، اثنان منهم بتهمة التقاط الصور لمناطق عسكرية ممنوعة، والملف الثاني مرتبط بالتجسس لدولة اخرى.

يذكر ان المحكمة اصدرت حكما بالسجن 10 سنوات بحق اسيدة غيلبرت.