الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على ملثمين في احتجاجات باريس

جهينة نيوز:

لجأت الشرطة الفرنسية الى إطلاق الغاز المسيل للدموع، يوم السبت، ضد ملثمين يرتدون ملابس سوداء اشتبكوا مع الشرطة خلال مظاهرات في باريس.

ووقعت اشتباكات أثناء الاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات عندما تجمع الناس أمام مركز بومبيدو في قلب العاصمة الفرنسية. وألقى المتطرفون الحجارة على رجال الشرطة، وحطموا محطة للحافلات، وأحرقوا صناديق القمامة.

وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج.

وعلى مدى أكثر من 3 أسابيع أدت احتجاجات العاملين على إصلاح نظام التقاعد الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذه إلى تعطل خطوط السكك الحديدية والطرق وإغلاق بعض المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع من بينهم محتجي السترات الصفراء الذين إنظموا للاحتجاجات.

وبعد محادثات غير مثمرة مع الحكومة يوم الخميس قبل الماضي دعت النقابات التي تتخذ موقفا متصلبا إلى استمرار الإضرابات الجزئية بينما رفضت النقابات المعتدلة مثل نقابات عمال سكة الحديد وقفها خلال العطلات.

وفي وقت سابق دعت نقابات العمال الفرنسية، العاملين في القطاع العام لتنظيم أحد أكبر احتجاجات في الشوارع منذ عقود، على أمل أن يزيد عدد المشاركين على نحو 800 ألف شخص تظاهروا قبل أسبوع في انتفاضة ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام معاشات التقاعد.