مركز المصالحة: الجيش السوري تصدى لهجمات ارهابية و أوقع 30 ارهابي دون خسائر

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش العربي السوري صد، اليوم السبت، هجومين للتشكيلات الارهابية المسلحة في محافظة إدلب وتمكن من قتل وإصابة 30 من عناصرها.

وقال مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء اليوم السبت: "نفذ مسلحو تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، يوم 28 ديسمبر من الساعة 01:00 حتى 02:30، وبدعم من فصائل ما يسمى بالجيش الوطني السوري (المدعوم رسمياً من الاحتلال التركي)، هجومين على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة بلدة جرجناز بمحافظة إدلب. وشارك في كل هجوم نحو 50 مسلحا بدعم من 5 أو 6 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة من العيار الثقيل".

وأضاف: "تم صد الإرهابيين بنيران مدفعية القوات الحكومية السورية وإرغامهم على التراجع إلى مواقعهم الأولية. وبلغت خسائر المسلحين نحو 30 قتيلا وجريحا فضلا عن تدمير سيارتين رباعيتي الدفع دون سقوط إصابات بين العسكريين السوريين".

و كانت وحدات الجيش العربي السوري تصدت لهجمات ارهابية على محور التح جرجناز اليوم السبت و فجرت مفخختين و كبدت الارهابيين خسائر فادحة في العتاد و الافراد.