أوتشا: الاحتلال هدم 617 منزلاً فلسطينياً خلال الأسبوعين الماضيين

جهينة نيوز:

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال متواصلة بحق الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي عبر الاعتداء عليهم وقتلهم وهدم منازلهم وتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

وأوضح المكتب في تقرير له يغطي الفترة ما بين الـ 10 و الـ 23 من الشهر الجاري نقلته وكالة وفا اليوم أن قوات الاحتلال أصابت أكثر من 129 فلسطينيا بينهم 44 طفلا بجروح خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 617 منزلا وهجرت 898 فلسطينيا في الضفة الغربية منها 29 منزلا في مدينة القدس المحتلة وتهجير 45 فلسطينيا خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقا للتقرير قامت قوات الاحتلال بعمليات تجريف واسعة لأراضي الفلسطينيين وقطعت نحو 2500 شجرة شرق نابلس كما منعت المزارعين في ثلاث قرى في سلفيت من الوصول إلى أراضيهم لحراثتها وزراعتها.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة من الضفة الغربية ما أدى إلى إصابة 14 فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال بجروح كما نفذت 154 عملية دهم اعتقلت خلالها 146 فلسطينيا بينهم 17 طفلا.

ولفت التقرير إلى استمرار اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم التي أدت خلال الأسبوعين الماضيين إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح واقتلاع نحو 330 شجرة زيتون في الضفة الغربية.